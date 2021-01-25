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Едва прикрыла голую грудь рукой. Спортсменка снова провоцирует Instagram

25 января, 09:15

Андрей Трофимов

Люсия Яворчекова отдыхает в Мексике

Известная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова после скандала, когда Instagram забанил ее "голое" фото, не стала менее откровенной в соцсетях.

На мексиканском курорте Тулум девушка сделала очень горячее фото. Люсия едва прикрыла голую грудь рукой.

"Слишком жарко, чтобы справиться, правда? lol, давай попробуем в другой раз", – подписала фото Яворчекова.

Это уже не первое фото модели в подобном стиле.

Да и других откровенных фото в ее Instagram полно.

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