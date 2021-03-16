Эхо жуткой смерти от попадания шайбы: продюсер "Ласкового мая" запретил сыну выходить на лед

Продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин запретил своему сыну Илье играть в хоккей после смерти капитана клуба МХЛ "Динамо" Тимура Файзутдинова.

"Я всегда считал хоккей опасным видом спорта, а после смерти капитана клуба МХЛ "Динамо" Тимура Файзутдинова из-за попадания шайбы в голову, я категорически запретил своему сыну Илье Разину, которому 36 лет, и он играет в ночной хоккейной лиге в Санкт-Петербурге, выходить на лед. Пока реакция Ильи никакая, но я очень надеюсь, что он прислушается к моим словам и оставит этот опасный вид спорта", – написал Разин в своем Instagram

Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Напомним, что 19-летний защитник "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским "Локо" (1:5) 12 марта.

Тимур Файзутдинов/Фото МХК "Динамо Санкт-Петербург"

На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что Файзутдинов схватился за голову и упал на лед. За жизнь хоккеиста боролись врачи, но спасти его не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.

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