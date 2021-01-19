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Экс-динамовец Алиев постригся налысо

19 января, 13:10

Олег Люлька

И сразу – в прорубь!

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев кардинально сменил имидж, постригшись наголо. С новой "прической" 35-летний экс-полузащитник окунулся в проруби на Крещение. Напомним, вскоре Алиев может воссоединиться с Милевским в "Минае".

Фотографиями окунания в новом имидже Алиев поделился у себя в Instagram. Заметно, что Александр серьезно располнел, уйдя из профессионального футбола.

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Ранее мы писали, что с внешностью экспериментирует лучший бомбардир "Шахтера". Бразилец с украинским паспортом Жуниор Мораес снова отрастил элегантные усы.

Также мы рассказывали, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе предстал перед фанатами в новом образе. Футболист перекрасил волосы в голубой цвет.

Смотрите, как Алиев играл с Милевским в СИЗО

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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