Экс-динамовец Алиев постригся налысо

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев кардинально сменил имидж, постригшись наголо. С новой "прической" 35-летний экс-полузащитник окунулся в проруби на Крещение. Напомним, вскоре Алиев может воссоединиться с Милевским в "Минае".
Фотографиями окунания в новом имидже Алиев поделился у себя в Instagram. Заметно, что Александр серьезно располнел, уйдя из профессионального футбола.
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Ранее мы писали, что с внешностью экспериментирует лучший бомбардир "Шахтера". Бразилец с украинским паспортом Жуниор Мораес снова отрастил элегантные усы.
Также мы рассказывали, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе предстал перед фанатами в новом образе. Футболист перекрасил волосы в голубой цвет.
Смотрите, как Алиев играл с Милевским в СИЗО
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