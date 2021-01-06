Экс-футболист сборной Италии в реанимации после ДТП: врачам пришлось удалить орган

В результате аварии Ди Санктис получил множественные травмы, но сейчас его здоровью уже ничего не угрожает

Бывший вратарь сборной Италии Морган Де Санктис попал в ДТП сегодня ночью и сейчас находится в реанимации. Как сообщает corriere.it, автомобиль Hyundai, в котором ехал Де Санктис, перевернулся. 43-летний бывший футболист получил переломы ребер и травму головы.

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Позже он был доставлен в госпиталь, где врачи удалили ему селезенку. Сообщается, что сейчас его здоровью уже ничего не угрожает.

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Большую часть своей карьеру де Санктис провел в "Удинезе", также он успел поиграть в "Галатасарае", "Наполи", "Роме" и завершил карьеру в "Монако" в 2017 году. На счету вратаря шесть матчей в составе сборной Италии. Сейчас Морган занимает пост спортивного директора "Ромы".

Напомним, что на днях 23-летний испанский футболист погиб в ДТП – из раскуроченного автомобиля тело доставали спасатели. Гандиага являлся воспитанником "Атлетика" из Бильбао, но играл в аренде за клуб из третьего дивизиона.

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