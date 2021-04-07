Экс-игрок российского клуба жестоко избил эффектную девушку: это попало на камеру

На лице Кристен Эванджелин не осталось живого места, а на голове не хватало волос

Бывший защитник красноярского Енисея и Лос-Анджелес Лейкерс американец Дариус Моррис жестоко избил девушку, которая кричала и боялась за свою жизнь. Момент насилия попал на видео и разошелся по сети. После чего баскетболист отключил комментарии в своем Instagram. Ранее боец MMA избил двух девушек на новогодней вечеринке.

Инцидент между Моррисом и бывшей девушкой Кристен Эванджелин произошел в прошлом году, когда она отказалась отдавать игроку свой телефон. За это на ее лице не осталось живого места и части волос на голове. Но только 5 апреля 2021 года одна из подруг Кристен решила опубликовать фото и видео побоев – сообщает Awesemo Sideaction.

"Ты больной! Я разрушу всю твою репутацию этими кадрами, потому что все должны знать о случившемся", – написала подруга Эванджелин.

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Сама Кристен также также отреагировала на появившиеся в сети кадры. Она впервые публично призналась в побоях, но также сообщила, что из-за законов штата Нью-Йорк ей не удалось привлечь Морриса к серьезной ответственности.

"Я никогда раньше не говорила о своей личной жизни, чувствую дискомфорт и тревогу. Это были годы физического и психологического насилия, но что еще хуже – он даже не сожалеет. Он говорил, что я ему изменяла и начал бить меня по лицу, когда я не дала ему телефон. Я подавала в суд. Оказалось, что это всего лишь мелкий проступок, потому что кости не были сломаны, были повреждены только зубы", – написала Эванджелин в Instagram

Напомним, что Дариус Моррис был выбран Лос-Анджелес Лейкерс на драфте НБА в 2011 году во втором раунде. За свою карьеру он сменил ряд клубов НБА – Клипперс, Сиксерс, Гриззлис, Нетс. Затем поиграл в других лигах. В России в сезоне-2019/2020 Дариус выступал за Енисей. Позже он перебрался в Гравелин-Дюнкерк (Франция), сейчас баскетболист находится в статусе свободного агента.

Ранее легенду футбола задержали за избиение девушки. До этого он 8 лет изменял жене с супругой брата.

Видео: Telegram/Х Днепр