Экс-тренер Шахтера поспорит с другом Шевы за работу в Лондоне

Экс-тренер Шахтера, а ныне наставник Ромы Паулу Фонсека и бывший коуч Челси, друг Андрея Шевченко Фрэнк Лэмпард входят в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера лондонской команды Кристал Пэлас.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство английского клуба не планирует продлевать контракт с 73-летним Роем Ходжсоном и уже приступило к поискам нового тренера. Помимо Фонсеки и Лэмпарда, кандидатами на этот пост также являются Шон Дайч из Бернли и главный тренер Суонси Стив Купер.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

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После 29 туров Кристал Пэлас занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что под руководством Фонсеки Рома выбила Шахтер из Лиги Европы, но в первенстве Италии его команда занимает лишь шестое место, чего недостаточно для попадания в ЛЧ.

Ранее мы писали, что Фонсеку позвали в Спартак: португальский специалист хочет получать в столице РФ 5 млн евро в год.

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