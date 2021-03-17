Эксперт: "Если "Шахтер" забьет два быстрых гола, "Рома" может не устоять"

Знаменитый нападающий донецкого "Шахтера" Виктор Грачев считает, что у "горняков" будет шанс побороться за путевку в 1/4 финала Лиги Европы после выездного поражения от "Ромы" (3:0). Для этого подопечным Луиша Каштру нужно забить два быстрых гола.

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- Сможет ли "Шахтер" повторить результат матча с "Десной" в поединке с "Ромой"?

- Я не предполагал, что "Шахтер" сможет проиграть в Риме 3:0. По той игре, которая складывалась, "Рома" максимум наиграла на один забитый гол. Я думал, что матч так и закончиться, минимальной победой итальянцев, тогда у нас было бы больше шансов пройти дальше. Я до сих пор не понимаю, как "Шахтер" смог пропустить те два гола во втором тайме, но бывают чудеса. В игре с "Шахтером", "Рома" не показала сверхсилу, давления, каких-то интересных комбинаций и атакующих действий. Обычная игра, это даже нельзя сравнить с матчами против "Интера". Небо и земля. И почему мы теперь не можем такой "Роме" забить 3 мяча в Киеве? Конечно, такие камбэки удавались только суперкомандам, "Барселоне", "Реалу", "Ливерпулю". В истории украинского футбола такого еще не было. "Шахтеру" нужно совершить настоящий подвиг.

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- Что нужно сделать, чтобы этот подвиг совершить?

- Для начала нужно показать качественную игру, которую команда демонстрировала в прошлом году. Также очень поможет быстрый гол, а лучше два. Если получиться забить два гола до 30-й минуты, то соперник начнет не то, что нервничать, может и запаниковать. Если так случиться, то нынешняя "Рома" может и не устоять.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский". Билеты вы можете приобрести по ссылке.