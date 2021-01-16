Элина, крепче держи Монфиса! На Australian Open прилетела скандальная модель сайта для взрослых

Австралийский теннисист Бернард Томич попытается через квалификацию пробиться на домашний Australian Open, а вдохновлять спортсмена будет его горячая подружка Ванесса Сьерра. Как мы писали, парочка объявила о своем романе оригинальным способом – девушка заставила Томича укусить ее за ягодицы.

Сейчас Томич плетется в третьей сотне мирового рейтинга, хотя когда-то входил в ТОП-20 лучших теннисистов мира. Возможно, новая любовь придаст спортсмену уверенность и вернет на былой уровень.

Пока же Ванесса занимается тем, что продает свои обнаженные фото на сайтах для взрослых. Она обрела популярность благодаря участию в реалити-шоу "Остров любви". На страницу девушки в Instagram подписано почти 100 тысяч фанатов и это количество постоянно растет.

Можно не сомневаться, что в Мельбурне Ванесса не останется без внимания со стороны других теннисистов, поэтому нашей Элине Свитолиной нужно быть крайне внимательной, чтобы уберечь Гаэля Монфиса от посягательств жгучей шатенки. А тут еще и подоспела новость, что Свитолина и Монфис расстанутся в Австралии.

Яркие фото со страницы Ванессы Сьерры в Instagram:

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