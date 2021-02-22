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Элина Свитолина преодолела отметку в 20 млн призовых за карьеру

22 февраля, 16:42

Александр Трикиша

Украинка входит в ТОП-20 самых успешных теннисисток в истории

Украинская теннисистка Элина Свитолина преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру. На Australian Open пятая ракетка мира дошла до 1/8 финала, что позволило заработать 219 367 долларов призовых, а общий заработок за карьеру составляет 20 105 204 долларов.

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26-летняя украинка стала лишь 19-й ракеткой в мире, кому удалось преодолеть отметку в 20 миллионов долларов призовых. Лидирует в рейтинге с большим отрывом Серена Уильямс, заработавшая за карьеру 94,2 млн долларов.

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Напомним, что накануне Свитолина рассталась со своим знаменитым бойфрендом Гаэлем Монфисом. Парочка решила взят паузу в отношениях.

Мы писали, что Свитолина на карантине учит украинский язык. Похоже, что спортсменка взялась и за изучение отечественной музыки.

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теннис призовые Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

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