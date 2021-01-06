Эмоции чемпионов: как Америка отпраздновала победу над Канадой

Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккеисты сборной США выиграли молодежный чемпионат мира. В финальном поединке американцы обыграли команду Канады – 2:0.

Для сборной США – это пятый титул в истории. Что интересно, четыре финала они выиграли у Канады.

2004. США – Канада – 4:3

США – Канада – 4:3 2010 . США – Канада – 6:5 ОТ

. США – Канада – 6:5 ОТ 2013. США – Швеция – 3:1

США – Швеция – 3:1 2017. США – Канада – 5:4 Б

США – Канада – 5:4 Б 2021. США – Канада – 2:0

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После финального свистка американцы дали волю эмоциям.

Церемония награждения.

Гимн в честь победителей.

Раздевалка чемпионов.

Напомним, что самым ценным игроком молодежного чемпионата мира-2021 был признан американец Тревор Зеграс, набравший в семи матчах 18 (7+11) очков.