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Эмоции чемпионов: как Америка отпраздновала победу над Канадой

6 января, 08:54

Любомир Луканюк

Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккеисты сборной США выиграли молодежный чемпионат мира. В финальном поединке американцы обыграли команду Канады – 2:0.

Для сборной США – это пятый титул в истории. Что интересно, четыре финала они выиграли у Канады.

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После финального свистка американцы дали волю эмоциям.

Церемония награждения.

Гимн в честь победителей.

Раздевалка чемпионов.

Напомним, что самым ценным игроком молодежного чемпионата мира-2021 был признан американец Тревор Зеграс, набравший в семи матчах 18 (7+11) очков.

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