Эмоции чемпионов: как Америка отпраздновала победу над Канадой

Хоккеисты сборной США выиграли молодежный чемпионат мира. В финальном поединке американцы обыграли команду Канады – 2:0.
Для сборной США – это пятый титул в истории. Что интересно, четыре финала они выиграли у Канады.
- 2004. США – Канада – 4:3
- 2010. США – Канада – 6:5 ОТ
- 2013. США – Швеция – 3:1
- 2017. США – Канада – 5:4 Б
- 2021. США – Канада – 2:0
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После финального свистка американцы дали волю эмоциям.
Церемония награждения.
Гимн в честь победителей.
Раздевалка чемпионов.
Напомним, что самым ценным игроком молодежного чемпионата мира-2021 был признан американец Тревор Зеграс, набравший в семи матчах 18 (7+11) очков.
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