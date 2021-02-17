Эротичное белье свело с ума фанатов: пикантные фото теннисистки

Итальянка Габриэлла Бонджованни пробовала стать профессиональной теннисисткой. Но сейчас радует своих поклонников не успехами на корте, а пикантными снимками.

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Вот и новая фотосессия привела в восторг поклонников красоты Габриэллы. Девушка выложила в Instagram серию фотографий в нижнем белье.

"Вау!", "Бомба", "Убийственная красотка", – в восторге поклонники девушки.

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За свою теннисную карьеру Габриэлла Бонджованни заработала всего 526 долларов, а потом переключилась на более прибыльный бизнес. В частности, недавно снялась в журнале Playboy.

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