Еще один участник "Дакара" в коме: слетел с мотоцикла на скорости 178 км/час

52-летний мотогонщик принимал участие в "Дакаре" в четвертый раз

Французский мотогонщик Пьер Шерпен попал в аварию на седьмом этапе ралли-рейда Дакар-2021 и находится в коме. 52-летний гонщик не справился с управлением на скорости 178 км/час и срочно был доставлен в госпиталь.

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Там ему сделали операцию по уменьшению экстрадуральной гематомы между черепом и мозгом, а затем поместили в искусственную кому, сообщает scorers.org. Шерпен, для которого нынешний "Дакар" был четвертым в карьере, также получил коллапс легкого и сломанное ребро в результате аварии.

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Напомним, что несколько дней назад другой мотоциклист оказался в госпитале после аварии. Сильная головная боль не позволила Ашишу Раорану добраться до финиша.

А перед этим в аварию попал другой индийский гонщик Ч.Ш. Сантош. Другой мотоциклист спас ему жизнь, 15 минут делая реанимацию. Сейчас Сантош находится в коме.

Дакар-2021