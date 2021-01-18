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Еще один "вечный" рекорд в футболе под угрозой

18 января, 23:26

Александр Трикиша

Бадеру Аль-Мутве осталось пять матчей до рекорда Ахмеда Хассана

Товарищеский поединок против Палестины (0:1) стал для игрока сборной Кувейта Бадера Аль-Мутвы 179-м в составе национальной команды. Это позволило 36-летнему футболисту обойти игрока сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамоса и выйти на чистое третье место по количеству матчей за национальные команды в истории.

Впереди Мутвы только действующий капитан сборной Омана Ахмед Мубарак (180) и бывший игрок сборной Египта Ахмед Хассан (184), уже завершивший карьеру. Если пандемия не сорвет календарь матчей, то рекорд египтянина может пасть уже к концу текущего года, сообщает СЭ.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду побил рекорд Пеле по количеству голов в официальных матчах. Бразилец остановился на отметке в 757 мячей.

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А перед этим "Король футбола" лишился еще одного достижения. Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам в составе одной команды. Впрочем, как только рекорды бразильца пали, на его странице в соцсети обновили информацию по голам, добавив к ним мячи в товарищеских матчах. В сумме получается 1289!

Смотрите, как Роналду забивал рекордный гол:

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Источник: Сегодня|Спорт

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