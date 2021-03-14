"Если футбольные скауты ищут классных игроков": украинские теннисисты сверкнули трюками с мячом

Первый номер сборной Украины по теннису Илья Марченко активно проводит время в соцсетях. Сегодня вечером спортсмен похвастался, как вместе с коллегами по национальной команде мастерски играет в мини-футбол. Напомним, на прошлой неделе Украина обыграла Израиль в Кубке Дэвиса в селе.

"Если какие-либо футбольные скауты ищут игроков высокого уровня...", – иронично подписал 33-летний уроженец Днепродзержинска ролик. На видео Илья, Сергей Стаховский и их партнеры по сборной довольно уверенно управляются с маленьким мячом, эффектно забивая его в небольшие ворота.

Сам Марченко сейчас занимает 179-е место в мировом рейтинге, а Стаховский – 197-е. Недавно Илья Марченко спал вместе с трофеем после победы в финале турнира в Италии над британцем Энди Марреем. На днях Илья выиграл в четвертьфинале турнира в итальянской Биелле, о чем с юмором отчитался в Twitter. И спросил у Стаховского, где же его вино, производством которого занимается коллега.

К сожалению, в полуфинале Марченко уступил другому представителю Великобритании – Лиаму Броуди.

Смотрите, как Сергей Стаховский угощал своим вином:

Стаховский угощает Ребровых вином Видео: Instagram