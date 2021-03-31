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Есть за что взять! Жена Малиновского отреагировала на реплику по поводу своей фигуры

31 марта, 15:04

Андрей Трофимов

"Не худенькая, но такая классная", – пишут фолловеры Роксаны. И она им отвечает

Жена Руслана Малиновского в день матча Украина – Казахстан "согрела" своих подписчиков, среди которых и ее муж-футболист, новой фотосессией с Мальдив. Именно там сейчас наслаждается солнышком красавица Роксана.

Онлайн Украина – Казахстан

Если в прошлый раз Роксана Малиновская похвасталась своими формами в пестром купальнике, то сейчас супруга полузащитника "Аталанты" позировала неизвестному фотографу в розовом бикини. Надо отдать девушке должное, у нее прекрасный вкус!

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"Моя красавица!" – не удержался от комментария под этими фото Роксаны Малиновской ее муж Руслан, добавив к своим словам можество сердечек и огненных эмодзи

А вот другие фолловеры Русланы принялись рассуждать по поводу ее фигуры.

В ответ на последнюю реплику Роксана Малиновская написала: "Нам точно не нужны".

Смотрите предыдущие фото Роксаны на Мальдивах

Кстати, недавно Роксана Малиновская посетовала, что на Мальдивах дорого. За шампанское из нее пытались вытянуть 55 долларов.

Смотрите, как дочка встречает Руслана Малиновского после матчей

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

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Источник: Сегодня|Спорт

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