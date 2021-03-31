Есть за что взять! Жена Малиновского отреагировала на реплику по поводу своей фигуры

"Не худенькая, но такая классная", – пишут фолловеры Роксаны. И она им отвечает

Жена Руслана Малиновского в день матча Украина – Казахстан "согрела" своих подписчиков, среди которых и ее муж-футболист, новой фотосессией с Мальдив. Именно там сейчас наслаждается солнышком красавица Роксана.

Онлайн Украина – Казахстан

Если в прошлый раз Роксана Малиновская похвасталась своими формами в пестром купальнике, то сейчас супруга полузащитника "Аталанты" позировала неизвестному фотографу в розовом бикини. Надо отдать девушке должное, у нее прекрасный вкус!

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"Моя красавица!" – не удержался от комментария под этими фото Роксаны Малиновской ее муж Руслан, добавив к своим словам можество сердечек и огненных эмодзи

А вот другие фолловеры Русланы принялись рассуждать по поводу ее фигуры.

"Не худенькая. Но такая классная"

"Все хорошо. Такие и должны быть девушки. Есть за что взять. Кому нужны костлявые?"

В ответ на последнюю реплику Роксана Малиновская написала: "Нам точно не нужны".

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Кстати, недавно Роксана Малиновская посетовала, что на Мальдивах дорого. За шампанское из нее пытались вытянуть 55 долларов.

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