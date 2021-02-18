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"Эта стойка "украла" у Джимы 10 лет. Все из-за спины!" Тренер украинки – о провале на ЧМ

18 февраля, 07:58

Олег Люлька

Урош Велепец объяснил град промахов своей подопечной в стрельбе стоя на мировом первенстве в Поклюке

Личный тренер украинской биатлонистки Юлии Джимы Урош Велепец заявил, что один огневой рубеж на чемпионате мира в Словении испортил его подопечной десять лет. Напомним, в индивидуальной гонке в Поклюке олимпийская чемпионка-2014 заняла 32-е место, допустив три промаха на одной стрельбе стоя и еще один – на другой.

"Вы сами понимаете, как она себя чувствовала после индивидуальной гонки. На одном рубеже были утрачены надежды. Юлия – в суперформе, прекрасно чувствовала себя на трассе, она могла добавлять и быть в ТОП-3. И один рубеж так повлиял на все, к чему она стремилась целый год, да где там год, целых 10 лет. Конечно, она очень расстроена, и я – не меньше ее. На одном огневом рубеже проиграла и масс-старт, и все. Если бы хотя бы на один промах меньше".

Юлия Джима / Фото: Getty Images

"Это не были габариты – это были просто плохие выстрелы. Уже нечего об этом говорить, будет новый день и будут новые гонки. Надо смотреть вперед – на этап Кубка мира в Нове Место. Если в Поклюке поставят в эстафету, то будет бежать. И потом уже будем смотреть на этап в Чехии".

Юлия Джима / Фото: Getty Images

"Юлия может бежать на высоком уровне до конца сезона. Просто у нее проблемы со спиной. Это влияет на стрельбу стоя, потому что когда она становится, может быть где-то боль, и это может стать причиной таких ошибок. Когда ты стоишь правильно, то есть дискомфорт, а выбирая другую позу, сложно стрелять", – посетовал личный тренер Юлии Джимы Урош Велепец в комментарии Suspilne.Media.

Юлия Джима / Фото: Reuters

Напомним, незадолго до чемпионата мира Юлия Джима выиграла медаль на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце-Антерсельве, став серебряной призеркой именно в "индивидуалке".

Видео: Сегодня

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