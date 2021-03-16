"Эти слова недостойны особы легкого поведения": "Рух" и "Олимпик" атакуют главу футбольных судей Лучи

Как снежный ком, нарастает скандал вокруг противостояния "Олимпика" и главы футбольного судейского корпуса Украины Лучано Лучи. Вчера президент донецкого клуба Владислав Гельзин заявил, что итальянец Лучи называет Украину банановой республикой.

Сегодня "Олимпик" на своей страничке в Instagram выступил с еще одним заявлением:

"Новые доказательства публичной демонстрации презрительного отношения к нашей стране. В своем аккаунте в Twitter глава комитета арбитров УАФ Лучи Лучано, также как и опубликованной нами распечатке "телеграм-чата", публиковал статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации Лучи Лучано сопровождал ругательствами и оскорблениями".

Ранее президент "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера".

Во вторник к претензиям в адрес Лучано присоединился "Рух". Львовский клуб обратился к главе Комитета по этике и честной игре УАФ с просьбой проверить достоверность высказываний Лучи в Telegram-канале украинских арбитров:

"Эти материалы наполнены риторикой и лексикой, которые недостойны базарной перекупщицы или особы легкого поведения в стенах публичного дома, а тем более, публичного спортивного функционера в Доме футбола".

Тем временем, украинским футбольным судьям разрешат давать интервью.

Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Шахтер", с которого начался скандал: