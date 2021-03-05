Версія українською
$ 27,76
33,41

"Это будет Рокки III": Макгрегор и Порье готовятся провести третий бой летом

5 марта, 12:47

Андрей Фоменко

Глава UFC Дана Уайт надеется и на возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова

Один из самых ожидаемых боев 2021 года в смешанных единоборствах состоялся еще в январе, когда Конор Макгрегор неожиданно проиграл Дастину Порье. Однако на этом выяснение отношений между ирландцем и американцем не завершилось. Глава UFC Дана Уайт уверен, что вскоре элитных бойцов легкого дивизиона ждет третье свидание.

Читайте также:определен нокаут месяца в ММА – летящим коленом в голову.

Своими мыслями Уайт поделился с MMA Junkie:

"Конор снова хочет драться. Он хочет матча-реванша с Дастином Порье, и он хочет его как можно скорее. Мы над этим работаем. Надеюсь, бой состоится уже этим летом.

Я думаю, что поражение вернуло Макгрегора в действительно хорошее состояние. Теперь это будет классический Рокки III. Ведь когда вы приезжаете на битву на яхте и в одежде Versace, у вас есть все деньги мира, трудно оставаться голодным".

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

При этом Дана недавно рассказывал, что у него есть идея провести отборочный турнир в легком весе. Его победитель мог бы вынудить вернуться в "клетку" непобедимого чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Тем временем, звезда UFC показала идеальное тело.

Смотрите, как вели себя Конор и Дастин на взвешивании перед боем:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Новости на эту же тему:
бой реванш MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дастин Порье

Реклама

Новости партнеров

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу