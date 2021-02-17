"Это комедия": Суркис в шоке от того, что Луческу попал в тройку лучших тренеров года

При этом президент "Динамо" не понимает, почему в числе претендентов на награду не оказалось коуча "Шахтера" Каштру

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил недоумение по поводу наличия в тройке лучших тренеров Украины-2020 наставника киевлян Мирчи Луческу и отсутствия в ней коуча "Шахтера" Луиша Каштру.

Напомним, обладателем этой премии УАФ, по результатам опроса всех профессиональных клубов страны, во время онлайн-церемонии "Футбольные звезды Украины" был объявлен рулевой "Зари" Виктор Скрипник.

"Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер "Шахтера", мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами", – заявил Игорь Суркис в комментарии "Футбол NEWS"

Луиш Каштру и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Для меня самый лучший тренер – это мой тренер. Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в еврокубковую копилку Украины, я отвечу, что "Шахтер". Кто попал в полуфинал Лиги Европы? "Шахтер". Тренер "Шахтера" должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал", – поражается Суркис

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Изначально эта церемония была комедийной. Начиная от кандидатов и заканчивая тем, как она проходила. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную ассоциацию футбола. Они же штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся", – добавил президент "Динамо"

Напомним, второе место в голосовании на лучшего тренера года от УАФ, вслед за Виктором Скрипником, занял коуч "Десны" Александр Рябоконь, третье – рулевой "Динамо" Мирча Луческу.

Ранее мы писали, что Луческу принял "Динамо", чтобы не умирать.

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