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Это кубок или напольные весы? Футболисты высмеяли трофей за победу в чемпионате

22 марта, 21:44

Александр Трикиша

В Бельгии решили сделать революцию в футбольных трофеях

Один из самых старых футбольных клубов Европы "Юнион" из Брюсселя оформил досрочную победу во втором по силе дивизионе Бельгии и завоевал путевку в высшую лигу страны. По этому случаю команде вручили трофей чемпионов Лиги B1.

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Однако дизайн награды вызвал смех в Сети и даже у самих футболистов. В соцсетях болельщики принялись обсуждать странный дизайн приза и называть его уродливым.

Трофей из стекла больше напоминает напольные весы, чем традиционные футбольные награды. А защитник "Юниона" Анас Хамзауи даже высмеял сходство на видео, пишет hln.be.

Для сравнения, как выглядел предыдущий трофей второй лиги и, что из себя представляет нынешний:

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кубок чемпионат Бельгии

Источник: Сегодня|Спорт

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