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Это не Буффон. Назван лучший вратарь десятилетия

16 января, 11:42

Любомир Луканюк

Рейтинг возглавил голкипер "Баварии" Мануэль Нойер

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает публиковать рейтинги. Мы уже писали, что Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров последнего десятилетия.

Теперь был составлен рейтинг лучших вратарей за период с 2011 по 2020 год. Его возглавил вратарь "Баварии" и сборной Германии 34-летний Мануэль Нойер. С 2011 года Нойер выступает за "Баварию", а до этого пять сезонов играл за "Шальке".

С мюнхенским клубом Мануэль восемь раз выиграл Бундеслигу, дважды побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира. Со сборной Германии победил на чемпионате мира 2014 года.

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В первой десятке все действующие вратари, кроме Икера Касильяса. Легендарный испанский голкипер прошлым летом объявил о завершении карьеры. Ранее Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Последним клубом Икера был "Порту".

ТОП-10 лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS:

  1. Мануэль Нойер ("Бавария")
  2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")
  3. Тибо Куртуа ("Реал")
  4. Уго Льорис ("Тоттенхэм")
  5. Кейлор Навас ("ПСЖ")
  6. Ян Облак ("Атлетико")
  7. Петр Чех ("Челси")
  8. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
  9. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
  10. Икер Касильяс

Мы писали, что легендарный украинский футболист Олег Блохин включен в ТОП-50 лучших игроков всех времен по версии авторитетного издания Four Four Two. Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины разместился на 45-м месте, опередив таких знаменитых игроков, как Хави и Микаэль Лаудруп.

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