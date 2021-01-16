Это не Буффон. Назван лучший вратарь десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает публиковать рейтинги. Мы уже писали, что Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров последнего десятилетия.
Теперь был составлен рейтинг лучших вратарей за период с 2011 по 2020 год. Его возглавил вратарь "Баварии" и сборной Германии 34-летний Мануэль Нойер. С 2011 года Нойер выступает за "Баварию", а до этого пять сезонов играл за "Шальке".
С мюнхенским клубом Мануэль восемь раз выиграл Бундеслигу, дважды побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира. Со сборной Германии победил на чемпионате мира 2014 года.
В первой десятке все действующие вратари, кроме Икера Касильяса. Легендарный испанский голкипер прошлым летом объявил о завершении карьеры. Ранее Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Последним клубом Икера был "Порту".
ТОП-10 лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS:
- Мануэль Нойер ("Бавария")
- Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")
- Тибо Куртуа ("Реал")
- Уго Льорис ("Тоттенхэм")
- Кейлор Навас ("ПСЖ")
- Ян Облак ("Атлетико")
- Петр Чех ("Челси")
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
- Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
- Икер Касильяс
Мы писали, что легендарный украинский футболист Олег Блохин включен в ТОП-50 лучших игроков всех времен по версии авторитетного издания Four Four Two. Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины разместился на 45-м месте, опередив таких знаменитых игроков, как Хави и Микаэль Лаудруп.
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