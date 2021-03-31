Это не нокаут, это – убийство: фанаты в шоке от жестокости в женском бою

Видео эффектной победы после удара с ноги в голову

Словацкая девушка-боец смешанных единоборств Люсия Жабова брутально победила свою соперницу Кристину Нетцу из Греции на турнире Oktagon 22 в Чехии. Бой не продлился и полного раунда.

Жабова нанесла несколько ударов кулаками, а затем неожиданно пробила правой ногой в голову соперницы. Нетца не успела уклониться и приняла всю силу удара на себя, после чего рухнула на настил ринга.

Лучше всего жестокость в клетке описывает комментарий под видео. "Это был не нокаут, это было гребаное убийство", – написал один из фанатов MMA.

Смотрите яркие нокауты: