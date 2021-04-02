Это не по-пацански – президент Колоса рассказал правду о скандальном Селезневе

Скандальное увольнение форварда Евгения Селезнева из Колоса обрастает новыми деталями. Сегодня интервью дал президент клуба из Ковалевки Андрей Засуха, в котором расставил точки над "i". Накануне же обвиненный в пьянстве Селезнев и тренер Колоса поговорили, но зарплату игроку не вернут.

Свое видением проблемы Засуха изложил в YouTube-программе Вацко Live. Выделим интересные моменты. В целом, становится ясно, что футболист таки проштрафился на сборах в Турции, за что его и отправили домой. Но Женя не захотел признать свою вину перед командой, поэтому его решили не возвращать в состав. А официальную зарплату, что в наших реалиях часто составляет меньшую часть, будут платить.

О том, что не принято в Ковалевке:

"Я не хотел портить жизнь Жене. Если я сейчас начну рассказывать, что он сделал что-то не так, это будет неправильно. Я ему предлагал сделать заявление, что он покинул сбор в Турции по семейных обстоятельствам, но чтобы он не раздувал скандал. Ведь это не по-пацански – жаловаться, что Женя такой-сякой. У нас Ковалевке так не принято".

Об алкоголизме Селезнева и его слове:

"О нарушителе режима и алкоголике сказал только сам Женя. Ни один представитель Колоса нигде об этом не говорил. Селезнев начал бегать по блогерам и махать справкой, что он чистый. Приехал Виталик Лисицкий и все ему рассказал. Он с этим не согласился. Предложил ему поговорить с Русланом Костышиным и командой, а он пришел на "Великий футбол" и попросил у команды извинения. Как можно с таким человеком о чем-то говорить? Мы с ним договорились об одном, а он сделал совсем другое".

О желании расстаться с Евгением еще раньше:

"В ноябре я предлагал Руслану попрощаться с Селезневым. Такие деньги, мы можем кого-то взять, кто будет играть в футбол. Он отказал. Меня уговорили взять его, я плачу ему деньги, а он – что попало. А потом я слышу о каком-то заговоре в команде, ликвидации Селезнева. Это несерьезно. После всех этих высказываний я не могу взять его назад в клуб, потому что так не делается. Но я выполняю перед ним свои финансовые обязательства и то, что прописано в контракте. Официальную зарплату мы ему платим. У меня к Жене одна претензия: из нашего сотрудничества он сделал шоу".

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Тем временем, Селезнев променял футбол на хоккей.

Вспомним, как Евгений бил по воротам Ариса в матче Лиги Европы: