Это они зря! Златана Ибрагимовича оскорбили на этнической почве

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович стал жертвой оскорблений на этнической почве во время матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" в Белграде. Футболист провел весь матч на лавке запасных, а фанат сербского клуба выкрикивал оскорбительные речевки в адрес шведа с боснийскими корнями.

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Позже "Црвена Звезда" извинилась перед футболистом и заявила, что поведение одного человека не может бросить тень на "традиционное гостеприимство страны и народа". В клубе пообещали в сотрудничестве с соответствующими органами найти этого человека и наказать, сообщает ESPN.

Сам поединок завершился со счетом 2:2. "Црвена Звезда" отыгралась на 93-й минуте и сохранила шансы на проход в следующий раунд.