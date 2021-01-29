Это просто издевательство! Сумасшедший гол из квалификации Евро

Просто невероятный по красоте гол забил бельгиец Раху в квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Первый матч квалификационного раунда футзального Евро-2022 прошел в Льеже, где встретились сборные Бельгии и Финляднии. Игра завершилась вничью – 3:3. А шедевром встречи стал гол Роху.

Он финтами уложил на паркет защитника и голкипера сборной Финляндии, после чего пяткой отправил мяч в ворота.

Ранее мы рассказывали, как уникальный гол английского вратаря попал в Книгу рекордов Гиннеса. Голкипер "Ньюпорт Каунти" Тим Кинг забил в ворота "Челтенхэм Таун" с расстояния 96,01 метра. Это самый дальний гол в истории!

Напомним, что вратарь третьего дивизиона в матче с "Барселоной" установил историческое достижение. Он стал первым голкипером, который отразил два пенальти в матче против "Барсы".