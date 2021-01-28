Это сложно повторить! Российского футболиста дважды за день выгоняли с поля

Магомед-Шапи Сулейманов не доиграл матчи с "Ригой" и "Шахтером"

Уникальный случай произошел на сборах "Краснодара". Полузащитник российской команды Магомед-Шапи Сулейманов получил две красные карточки в один день.

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"Краснодар" сыграл два спарринга за день. В первом матче с латвийской "Ригой" Сулейманов был удален уже на 23-й минуте. А в поединке против солигорского "Шахтера" футболиста выгнали на 78-й минуте.

В нынешнем сезоне РПЛ Магомед-Шапи Сулейманов провел 18 матчей и забил три гола. В 2019 году он стал лучшим молодым футболистом РПЛ.

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В еврокубках "Краснодар" выступал в Лиге чемпионов. Команда заняла третье место и в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против загребского "Динамо".