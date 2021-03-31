Это же конец карьеры! Звезде Реала готовят 5 лет тюрьмы за шантаж

Нападающий Реала, 4-кратный победитель Лиги чемпионов Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна, сейчас играющего за Олимпиакос. Заседание пройдет в Версале с 20 по 22 октября.

Если вина 33-летнего форварда Реала будет доказана, то Бензема может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро. Об этом сообщает L’Equipe.

Следствие подозревает Карима в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая своего тогдашнего партнера по сборной Франции Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили в Сеть видео интимного характера с участием Матье.

Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

Напомним, из-за того скандала с шантажом Бензема и Вальбуэна не попали в сборную Франции на Евро-2016. Более того, Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный для французов чемпионат мира-2018. Не играет за Францию последние пять лет и Вальбуэна.

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"Я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Бензема отличный игрок, но карьера в сборной Франции для него закончена", – отметил тогда президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре

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