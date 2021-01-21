Евро-2020 в одной стране! Босс "Баварии" намекнул на решение УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин серьезно раздумывает об организации Евро-2020 в одной стране. Об этом заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Ситуацию с коронавирусом не удалось взять под контроль. А значит, проведение чемпионата Европы в разных странах маловероятно.

"Мы не должны забывать, что идея проведения этого особого турнира возникла, когда коронавируса еще не было… Это была инициатива Комиссии ЕС, которая хотела, чтобы футбол показывали по всей Европе.

Но я знаю, что президент УЕФА Александер Чеферин, который невероятно осторожен с коронавирусом, думает о том, не будет ли больше смысла сейчас провести турнир в одной стране", – говорит Румменигге.

Ожидается, что УЕФА примет решение о судьбе турнира в марте.

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Евро-2020 в одной стране? За Против

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство задумывалось по необычной схеме – матчи планировалось проводить в 12 городах в 12 различных странах и регионах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

На днях сборная Украины назвала соперников перед чемпионатом Европы. Подопечные Андрея Шевченко сыграют три товарищеских поединка.