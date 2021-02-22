Фанат выкупил место для футболиста в основном составе. А тот подвел команду

Забавная история произошла в чемпионате Бразилии по футболу. Болельщик "Интернасьонала" потратил огромную сумму денег, чтобы футболист смог выйти на поле. А тот подвел свою команду.

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В бразильской Серии А "Фламенго" принимал "Интернасьонал". Один из лидеров гостей Родиней выступает за клуб на правах аренды. Права на него принадлежат как раз "Фламенго". Родиней мог принять участие в матче лишь при условии выплаты клубу, владеющему правами на футболиста, 1 млн реалов (около 180 тысяч долларов). Такой пункт был прописан в контракте игрока при аренде.

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"Интернасьонал" не был готов платить эти деньги, но клуб выручил фанат Элусмар Маджи Шеффер, который перечислил необходимую сумму из собственного кармана. Однако щедрость болельщика пользы команде не принесла – "Интернасьонал" уступил со счетом 1:2, а Родиней получил прямую красную карточку на 49-й минуте.