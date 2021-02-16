Фанаты "Барселоны" с файерами и плакатами поют под стадионом, обзывая "ПСЖ" дерьмом

Лига чемпионов вернулась после зимнего перерыва 16 февраля двумя матчами 1/8 финала. В Каталонии "Барселона" принимает французский "ПСЖ". Из-за пандемии в Испании запрещено пускать болельщиков на трибуны, однако фанаты "блаугранас" сначала устроили шествие к "Камп Ноу", а затем и громко встретили команды с файерами и кричалками.

По словам журналиста Марсело Бечлера, около "Камп Ноу" собралось порядка 300 человек. При этом в Испании во время пандемии запрещены массовые собрания в таком количестве.

Возле стадиона болельщики "Барселоны" жгли файера, распевали песни и демонстрировали баннеры. Так, на одном из них было написано "ПСЖ" – дерьмо", а были выражение и покрепче.

Читайте также: "Шахтер" вошел в ТОП-10 самых титулованных клубов XXI века: обошли "Реал" и "ПСЖ"

Такая агрессия фанов каталонского клуба связана не только со спортивной конкуренцией, но и со слухами о возможном переходе Лионеля Месси в "ПСЖ". Накануне фанаты "Барселоны" накинулись на президента парижского клуба.

А затем фанаты "Барселоны" запустили фейерверк под окнами "ПСЖ" перед игрой Лиги чемпионов.

Смотрите, как "ПСЖ" проиграл в финале Лиги чемпионов