Фанаты "Барселоны" запустили фейерверк под окнами "ПСЖ" перед игрой ЛЧ

Это уже вторая психологическая атака болельщиков каталонской команды на парижан

Болельщики "Барселоны" решили испортить сон игрокам "ПСЖ" накануне первого матча 1/8 Лиги чемпионов, который состоится сегодня на каталонском стадионе "Камп Ноу". Начало – в 22:00.

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Как сообщает El Chiringuito, ультрас "Барселоны" запустили фейерверки у отеля, в котором разместились Килиан Мбаппе и другие футболисты "Пари Сен-Жермен", среди которых, напомним, из-за травмы отсутствует Неймар.

Это уже не первая психологическая атака на "ПСЖ" в Каталонии. Ранее болельщики "Барселоны" устроили враждебный прием президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи около отеля, куда заселился французский клуб.

Фанаты каталонцев накинулись с оскорблениями на катарского босса "ПСЖ". В частности, его назвали "козлом" и "сукиным сыном". Кроме того, прозвучала фраза "Не трогай Месси, вор". Так ультрас каталонской команды пытаются заставить парижан отказаться от покупки аргентинской звезды "Барселоны".

Отметим, что на днях на Месси уже надело футболку "ПСЖ" издание France Football.

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