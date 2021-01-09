Фанаты "Боруссии" обвинили красотку в травмах игроков: тяжело сосредоточиться на тренировках

Фанаты дортмундской "Боруссии", кажется, нашли виновника того, что игроки клуба продолжают получать травмы. Точнее, виновницу. В начале 2020 года новым фитнесс-тренером стала очаровательная Алика Шмидт.
Недавно 21-летняя легкоатлетка была признана "Самой сексуальной спортсменкой в мире" австралийским журналом "Busted Coverage". Под руководством такой красотки тяжело сосредоточиться на тренировках, считают фанаты. Конечно же, в шутку.
В юном возрасте Шмидт добилась большого успеха на мировой арене и в настоящее время готовится к Олимпийским играм в Токио в 2021 году. В 2017 году она помогла Германии выиграть серебро в категории эстафеты 4х400 на чемпионате Европы по легкой атлетике до 20 лет. Шмидт снова оказалась в центре внимания в прошлом году после того, как привела команду к бронзе на континентальном соревновании в категории до 23 лет.
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