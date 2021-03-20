Фанаты одели футболистов в подгузники за неудачные результаты

Болельщики румынского "Рапида" оригинально отреагировали на неудачи своего любимого клуба. После двух поражений подряд фанаты явились на клубную базу, где оставили футболистам "послание".

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Фанаты разместили портреты игроков основного состава, прицепив к ним подгузники и призвав футболистов не "гадить" во время встреч, сообщает Sportbox.

В 2016 году "Рапид" объявил о банкротстве, а теперь пытается вернуться в элиту румынского футбола. Клуб уже прошел путь с пятой лиги до второй, однако последние неудачи поставили под сомнение выход в высший дивизион уже по итогам текущего чемпионата. На данный момент "Рапид" занимает 11-е место.

Ранее мы писали, что гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.