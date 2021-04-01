Фантастика! Армения обошла Германию в отборе на ЧМ, которая проиграла сопернику Украины на Евро

Бундестим проиграл впервые за 20 лет – после разгрома 1:5 от Англии в 2001 году

Просто невероятной выглядит турнирная таблица группы J в квалификации чемпионата мира по футболу. После трех туров здесь лидирует сборная Армении, которая выиграла все три матча! Поверженными оказались команды Лихтенштейна, Румынии и Исландии. А на втором месте пока что сборная Северной Македонии. Соперник украинцев на Евро-2020 вчера поверг в шок Германию, обыграв Бундестим на выезде.

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Армяне даже без Генриха Мхитаряна сумели справиться с румынами, причем еще на 86-й минуте они уступали 1:2. Но затем два гола в течение трех минут все перевернули на поле в Ереване – 3:2.

Немцы же в отборочных турнирах чемпионатов мира потерпели первое поражение с 2001 года! До этого команда имела победную серию из 18 матчей, а поражений не знала в 35 играх. Обидчиками коллектива Йоахима Льова стали македонцы, с которыми сборная Украины сыграет в июне в Бухаресте.

Счет в Дуйсбурге открыл 37-летний ветеран Горан Пандев из итальянской "Дженоа" – в добавленное время первого тайма. Илкай Гюндоган из "МанСити" восстановил равновесие с пенальти на 63-й минуте. Но 21-летний Эльиф Эльмас из "Наполи" (на фото) на 85-й минуте принес Северной Македонии знаменательную победу – 2:1.

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Еще в одной встрече наконец-то набрали первые очки исландцы, разгромив в Вадуце Лихтенштейн – 4:1.

Так что турнирная таблица теперь радует взгляд любителей сенсаций.

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