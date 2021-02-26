Ферму с марихуаной нашли в доме бывшего чемпиона мира по боксу

Неприятный сюрприз ожидал бывшего чемпиона мира по боксу Джуниора Уиттера, когда в его доме обнаружили ферму по выращиванию и обработке марихуаны. 46-летний британский спортсмен заявил, что непричастен к этому бизнесу, так как сдавал дом в аренду. Ранее у победителя Кубка УЕФА нашли 106 кустов марихуаны.

По данным The Sun, остатки фермы обнаружили полицейские после сообщения соседей Уиттера. Они вызвали служителей правопорядка, когда заметили, что в здании, принадлежащем бывшему боксеру, выбиты двери.

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"Дом взломали, теперь мне нужно привести его в порядок. Мне это не нравится. Я не имею ничего общего с марихуаной, так что вся эта ситуация меня раздражает", – сказал Уиттер.

Джуниор Уиттер / Фото: Instagram

Отметим, что за свою боксерскую карьеру Уиттер добыл 43 победы в 53 боях на профессиональном ринге. С 2006 года по 2008 год он был чемпионом мира в 1-й полусредней категории по версии WBC. Последний раз Уиттер дрался в 2015 году, уступив Ахмеду Эль-Мосауи из Франции.

Ранее мы писали, что чемпионы мира по футболу будут выращивать марихуану.

Видео: ГПСУ