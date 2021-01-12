"Феррари" подвел: футболист одолжил у соседа малолитражку, чтобы добраться на тренировку в снегопад

Автомобиль 1990 выпуска в Украине можно купить всего за тысячу евро

Звезда мадридского "Атлетико" и сборной Бельгии Янник Карраско нашел оригинальный способ добраться на тренировку. На выходных на Испанию обрушился шторм Филомена, из-за чего столицу завалило рекордными снегопадами. Ранее мы писали, что футболисты "Райо" помогали выталкивать авто из сугробов, а "Реал" застрял в аэропорту.

Большинство игроков "матрасников" не могли покинуть собственные дома, поэтому руководство клуба посылало за футболистами полноприводные внедорожники. Эта же участь ждала и Янника, в гараже которого стоял дорогущий Ferrari 488 Pista стоимостью 300 тысяч евро, но совсем непригодный для таких погодных условий.

Однако Карраско не стал ждать помощи от клуба и одолжил у соседа… Fiat Panda 4х4 1990 года выпуска. В Украине похожие модели продаются примерно за 1000-1200 евро. Бельгиец зарабатывает 185 тысяч евро в неделю, пишет The Sun.

Тем не менее, итальянская малолитражка отлично справилась с заданием и доставила футболиста на тренировку точно в срок. По дороге Карраско еще и прихватил своих одноклубников Тома Лемара и Шиме Врсалько.