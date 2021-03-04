ФИФА хочет заставить Бразилию и Аргентину играть в Европе

ФИФА пытается убедить руководителей Южной Америки перенести часть мартовских отборочных матчей чемпионата мира – 2022 в Европу, чтобы клубы английской Премьер-лиги могли отпустить футболистов для выступлений за национальные команды.

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Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что не отпустит своих игроков в расположение национальных команд, если тем по возвращении придется сесть на продолжительный карантин. В прошлом месяце ФИФА разрешила клубам поступать так при необходимости.

Разъяренные руководители КОНМЕБОЛ теперь обсуждают перенос матчей, запланированных на март, в том числе игры между Бразилией и Аргентиной и Аргентиной и Уругваем. Однако отборочный турнир в Южной Америке уже отстает от графика на четыре тура из-за пандемии коронавируса, а летом на континенте состоится перенесенный Кубок Америки-2020.

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ФИФА предложила вариант решения проблемы – перенести отборочные матчи в Европу, мотивируя это еще и тем, что зрители все равно не будут допущены на трибуны в Южной Америке, а значит, команды не будут иметь традиционного домашнего преимущества.

Перенос матчей в Будапешт, Бухарест и Афины, как УЕФА ранее сделал для матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, позволит легионерам из Южной Америки, играющим в Европе, спокойно выступить за свои сборные.