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Фигура дня! Супруга Руслана Ротаня – на "Острове Женщин"

11 марта, 10:55

Андрей Трофимов

Захватывающая красота от жены бывшего полузащитника "Динамо" и "Днепра"

Супруга бывшего полузащитника "Динамо" и "Днепра", а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина поделилась новыми яркими снимками своего мексиканского отдыха. Красотка, релаксирующая на Карибском море под "Ляписа Трубецкого", добралась до острова "Мухерес".

Здесь, кстати, 200 лет назад была последняя база известного пирата Жана Лафита.

В переводе с испанского "Мухерес" – "Остров Женщин". И тут – такая женщина из Украины!

"Какой же кайф!" – подписала эти фото у себя в Instagram Кристина Ротань

"Кайф – это красота в розовом, стоящая на фоне этого всего", – уточняют в комментариях фолловеры Кристины

Кристина Ротань / Фото: Instagram

Кристина Ротань / Фото: Instagram

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Карибские острова WAGs Кристина Ротань

Источник: Сегодня|Спорт

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