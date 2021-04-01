Финал Кубка Украины пройдет со зрителями, несмотря на карантин

4 апреля в Запорожье состоится финал Кубка Украины-2021 по баскетболу. Несмотря на новую волну коронавируса в стране, решающий поединок пройдет со зрителями. Ранее мы сообщали, что боксерский бой соберет более 60 000 зрителей на трибунах во время эпидемии.

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Как сообщает сайт ФБУ, из-за эпидемиологической ситуации трибуны запорожского дворца спорта "Юность" могут быть заполнены только на 30% от своей вместимости. Отметим, что после реконструкции на трибунах арены может разместиться 3200 человек, а с учетом мест в партере – 5000.

Зрители на баскетболе в Запорожье / Фото: FIBA

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Напомним, что за выход в финал "Будивельник" поспорит с "Николаевом", а "Черкасские Мавпы" будут сражаться с "Запорожьем". Полуфинальные матчи пройдут сегодня, 1 апреля. А вот действующий обладатель трофея "Химик" и финалист "Днепр" сенсационно вылетели из розыгрыша в четвертьфинале.

Ранее мы писали, что коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной Украины.

Смотрите, как тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ