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Финляндия выделит для матча с Украиной Олимпийский стадион

17 марта, 13:06

Александр Трикиша

На главной арене Финляндии пройдут все матчи местной сборной в отборе на ЧМ-2022

Отборочный поединок на ЧМ-2022 между сборными Финляндии и Украины состоится в Хельсинки на Олимпийском стадионе. Встреча пройдет 9 октября. Пока неизвестно, будут ли допущены на трибуны болельщики.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, в связи со сложной ситуацией с пандемией коронавируса все свои домашние встречи 2021 "Суоми" проведет на главной футбольной арене в столице страны.

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А вчера стало известно, что сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 будет играть в Киеве. Но билетов нет. УАФ надеется заполнить трибуны НСК "Олимпийский" в конце марта на 30 процентов. Матчи против Финляндии и Казахстана перенесли в столицу из Львова из-за эпидемиологической ситуации на западе страны.

Тем временем сборная Украины получила видеогимн, от которого мурашки идут по коже.

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Финляндии

Источник: Сегодня|Спорт

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