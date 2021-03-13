Фонсеку позвали в Спартак": экс-тренер "Шахтера" озвучил желаемую зарплату

Португальский специалист готов возглавить москвичей, если ему будут платить 5 млн евро в год

Экс-тренер "Шахтера", а ныне наставник "Ромы" Паулу Фонсека летом может возглавить московский "Спартак".

Об этом сообщает Betting Insider.

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По информации источника, португальский специалист хочет получить в столице РФ годовую зарплату в 5 млн евро. Однако Фонсека пока отказался от подробного обсуждения контракта со "Спартаком", поскольку "Рома" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов в Серии А.

Если по итогам чемпионата Италии "Рома" попадет в ТОП-4, должна быть активирована опция продления соглашения Фонсеки с римским клубом, истекающего летом.

Сейчас "Рома" идет в Серии А на пятом месте, отставая на два очка от замыкающего ТОП-4 "Ювентуса", при этом у туринцев одна игра в запасе.

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Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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Напомним, в четверг "Рома" Фонсеки обыграла "Шахтер" Каштру 3:0 в первом матче 1/8 Лиги Европы. Ответная игра состоится в Киеве 18 марта.