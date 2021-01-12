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Формула-1 перенесла старт чемпионата! Новый календарь сезона

12 января, 10:54

Любомир Луканюк

Первая гонка вместо Австралии состоится в Бахрейне

Сегодня руководство Формулы-1 представило новый календарь на 2021 год. Вместо Австралии (21 марта) чемпионат стартует в Бахрейне 28 марта.

Сезон должен был начаться в Мельбурне. Но эпидемия коронавируса и усиление карантинных мер в Австралии вынудили перенести этап на осень. Пока что под вопросом и гонка в Шанхае. Возможно Гран-при Китая пройдет 2 мая. Изначально эту дату выделили Вьетнаму. Но там отказались от Гран-при. Заменить Вьетнам готова Португалия.

Также на неделю были сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби. А Гран-при России и Сингапура поменялись местами в календаре.

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Календарь Формулы-1

Ранее мы давали рейтинг пилотов, которые попадали в самые дорогие аварии 2020 года в Формуле-1.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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