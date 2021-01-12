Формула-1 перенесла старт чемпионата! Новый календарь сезона

Сегодня руководство Формулы-1 представило новый календарь на 2021 год. Вместо Австралии (21 марта) чемпионат стартует в Бахрейне 28 марта.

Сезон должен был начаться в Мельбурне. Но эпидемия коронавируса и усиление карантинных мер в Австралии вынудили перенести этап на осень. Пока что под вопросом и гонка в Шанхае. Возможно Гран-при Китая пройдет 2 мая. Изначально эту дату выделили Вьетнаму. Но там отказались от Гран-при. Заменить Вьетнам готова Португалия.

Также на неделю были сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби. А Гран-при России и Сингапура поменялись местами в календаре.

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Календарь Формулы-1

28 марта – Гран-при Бахрейна

18 апреля – Гран-при Италии (Имола)

2 мая – место будет объявлено позже

9 мая – Гран-при Испании

23 мая – Гран-при Монако

6 июня – Гран-при Азербайджана

13 июня – Гран-при Канады

27 июня – Гран-при Франции

4 июля – Гран-при Австрии

18 июля – Гран-при Великобритании

1 августа – Гран-при Венгрии

29 августа – Гран-при Бельгии

5 сентября – Гран-при Нидерландов

12 сентября – Гран-при Италии (Монца)

26 сентября – Гран-при России

3 октября – Гран-при Сингапура

10 октября – Гран-при Японии

24 октября – Гран-при США

31 октября – Гран-при Мексики

7 ноября – Гран-при Бразилии

21 ноября – Гран-при Австралии

5 декабря – Гран-при Саудовской Аравии

12 декабря – Гран-при ОАЭ

Ранее мы давали рейтинг пилотов, которые попадали в самые дорогие аварии 2020 года в Формуле-1.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов