Формула-1 перенесла старт чемпионата! Новый календарь сезона

Сегодня руководство Формулы-1 представило новый календарь на 2021 год. Вместо Австралии (21 марта) чемпионат стартует в Бахрейне 28 марта.
Сезон должен был начаться в Мельбурне. Но эпидемия коронавируса и усиление карантинных мер в Австралии вынудили перенести этап на осень. Пока что под вопросом и гонка в Шанхае. Возможно Гран-при Китая пройдет 2 мая. Изначально эту дату выделили Вьетнаму. Но там отказались от Гран-при. Заменить Вьетнам готова Португалия.
Также на неделю были сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби. А Гран-при России и Сингапура поменялись местами в календаре.
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Календарь Формулы-1
- 28 марта – Гран-при Бахрейна
- 18 апреля – Гран-при Италии (Имола)
- 2 мая – место будет объявлено позже
- 9 мая – Гран-при Испании
- 23 мая – Гран-при Монако
- 6 июня – Гран-при Азербайджана
- 13 июня – Гран-при Канады
- 27 июня – Гран-при Франции
- 4 июля – Гран-при Австрии
- 18 июля – Гран-при Великобритании
- 1 августа – Гран-при Венгрии
- 29 августа – Гран-при Бельгии
- 5 сентября – Гран-при Нидерландов
- 12 сентября – Гран-при Италии (Монца)
- 26 сентября – Гран-при России
- 3 октября – Гран-при Сингапура
- 10 октября – Гран-при Японии
- 24 октября – Гран-при США
- 31 октября – Гран-при Мексики
- 7 ноября – Гран-при Бразилии
- 21 ноября – Гран-при Австралии
- 5 декабря – Гран-при Саудовской Аравии
- 12 декабря – Гран-при ОАЭ
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