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Форвард сборной Украины в отличной форме: Яремчук забил 17-й гол в сезоне

20 февраля, 00:35

Александр Трикиша

Забивная серия Яремчука насчитывает три матча

Украинский нападавший Роман Яремчук отличился очередным забитым мячом за бельгийский "Гент". Яремчук открыл счет в матче чемпионата страны против "Мехелена" Марьяна Шведа, но удержать преимущество "быки" не сумели – уже спустя шесть минут Никола Сторм сравнял счет – 1:1.

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Яремчук забил в третьем матче подряд. При этом, в предыдущем туре украинец отличился хет-триком. На данный момент на его счету 14 мячей в чемпионате Бельгии и еще три гола в других турнирах.

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Форма Яремчука не может не радовать, ведь уже в марте сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2022. 24-го числа команда Андрея Шевченко встретится с Францией на выезде, а затем во Львове примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).

Смотрите, как забивает Роман Яремчук:

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чемпионат Бельгии Гент Бельгия Мехелен Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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