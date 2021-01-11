Фото полностью голой спортсменки забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова

Сексапильная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова взбесилась после того, как Instagram забанил ее новое откровенное фото – спортсменка-модель полностью голой лежит в деревянном гамаке. Снимок был сделан в одном из самых райских мест земного шара – мексиканском Тулуме.
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Администрация соцсети отправила это фото Люсии Яворчековой в спам с формулировкой: "Ваш пост противоречит правилам нашего сообщества".
"Вы это серьезно? В спам? Лол" – возмутилась словацкая велосипедистка, количество подписчиков которой насчитывает 1,9 миллиона человек
Тем не менее вскоре Люсия Яворчекова снова опубликовала в Instagram это скандальное фото, только уже с небольшой нашлепкой, закрывшей часть ее груди.
При этом словачка отметила: "Мне пришлось испортить это произведение искусства, потому что кто-то пожаловался на него, хотя на фото ничего такого не видно".
Самый эмоциональный момент этой истории. Девушка обратилась к фолловеру, который пожаловался на ее "голое" фото: "Пожалуйста, сделайте мне одолжение и удалитесь из списка моих подписчиков".
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