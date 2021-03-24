Франция – Украина: где смотреть первый матч квалификации ЧМ-2022

Список трансляций поединка в Париже 24 марта – на ТВ и в интернете

В среду, 24 марта сборная Украины проведет первый матч квалификации чемпионата мира-2022. Ее соперник – победитель последнего мундиаля Франция. Поединок пройдет в Париже на стадионе "Стад де Франс", начало – в 21:45 по Киеву. Франция – Украина онлайн пройдет на нашем сайте с с комментариями ключевых моментов, видеоповторами и фото ярких эпизодов.

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В прямом эфире битву Украины с чемпионом мира покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также поединок в Париже можно смотреть онлайн на сервисе OLL.TV.

Тренировка сборной Украины / Фото: Reuters

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Напомним, что Франция и Украины играли в Париже буквально в октябре 2020 года. Тот товарищеский матч обернулся для нашей команды настоящей катастрофой. Из-за вспышки коронавируса Андрей Шевченко недосчитался целой группы игроков и даже вынужден был заявлять на матч тренера вратарей Александра Шовковского. Закончилось это самым разгромным поражением в истории нашей сборной – 1:7.

Ранее мы писали, что сборная Украины выбрала нового капитана перед матчем с Францией. Капитанскую повязку перед игрой получит 24-летний Александр Зинченко.

Мы также давали расписание, трансляции и результаты матчей отбора ЧМ в среду.

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