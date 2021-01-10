Футбол в снежную бурю: игроки "Реала" мучились на мерзлом поле, а Зидан в шоке от условий

Из-за сильного снегопада в Испании мадридский "Реал" пять часов ждал в самолете вылет в Памплону, а затем сыграл вничью с "Осасуной" в матче 18-го тура Примеры – 0:0. Безусловно, на игру повлияли погодные условия – поле стадиона серьезно пострадало от снежной бури и, по мнению тренера "сливочных" Зинедина Зидана, этот матч нельзя было проводить.

Работники стадиона "Осасуны" расчищали поле перед матчем с "Реалом" / Фото: Reuters

"Мы плохо справились, но на таком поле мы сделали все, что могли. Это даже не было похоже на футбольный матч. Условия были очень тяжелыми. Очевидно, что матч с "Осасуной" следовало отложить. Условия для игры в футбол не были соблюдены. Сейчас уже нет смысла вдаваться в подробности. Мы сделали то, что нам сказали, мы сыграли и все", – цитирует Зидана Marca.

Теперь тренер "Реала" даже не знает, как добираться домой: "Мы даже не знаем, когда сможем вернуться в Мадрид. Но должны думать о восстановлении, даже если не знаем, сможем ли выехать завтра или в понедельник. Уже в среду у нас еще одна игра".

"Осасуна" – "Реал" / Фото: Reuters

После этого матча "Сливочные" набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Атлетико" на один балл. "Осасуна" находится на 19-й строчке (15 очков).

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А вот матч "Атлетика" и "Атлетико" в 18-м туре вообще не состоялся – баски не смогли приземлиться в Мадриде из-за снегопада.

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