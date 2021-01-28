Футболист "Динамо" на крыше шикарной Lamborghini: молодой отец отдохнул в Дубае

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес решил задержаться в Дубае после тренировочного сбора команды и провел выходные в солнечных ОАЭ. Напомним, что не так давно украинская теннисистка родила сына легионеру "Динамо".

Судя по всему, форвард с ветерком прокатился по улицам одного из самых популярных туристических центров в ОАЭ, а затем выложил в Instagram фото на крыше автомобиля – шикарной Lamborghini Aventador желтого цвета. Ранее Родригес снялся в клипе и предоставил для сьемок два своих Lamborghini.

Напомним, что уже в ближайшую пятницу "Динамо" отправится на второй тренировочный сбор – в Турцию. А сейчас большинство подопечных Мирчи Луческу тренируются в Киеве. Помимо Родригеса, в Дубае задержались еще два легионера "Динамо" – Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд.

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Недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.

Напомним, в конце декабря динамовец Карлос де Пена впервые стал отцом. У футболиста и его жены Эли родился сын. Ребенка назвали Хуан Крус.

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