Футболист Динамо нашел крестного для дочери в другой команде

Еще одно важное событие произошло в семье форварда Динамо и сборной Украины. В феврале мы писали, что у Беседина родилась дочка. Сегодня же стало известно, что Артем уже покрестил дочурку.

Об этом 25-летний футболист сам рассказал на своей страничке в Instagram.

Крестным у Каролины стал Виталий Мандзюк – бывший защитник Арсенала, Днепра и сборной Украины. Сейчас 35-летний специалист работает тренером по физической подготовке в Колосе.

Беседин поделился несколькими свежими фотографиями, в том числе и этим нежным кадром с дочерью.

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Видно, что Артем счастлив быть главой многодетной семьи.

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Напомним, 2020-й год нападающий Динамо пропустил, отбывая дисквалификацию за употребление допинга. После зимней паузы уроженец Харькова вернулся в состав киевской команды. Смотрите, как Артем пробивал по воротам в матче с Десной:

Ранее Беседин сделал дубль в матче с Олимпиком, и Луческу был в восторге от "щучки" допинг-грешника. Сейчас Динамо продолжает лидировать в чемпионате Украины, опережая Шахтер на семь очков за шесть туров до финиша.