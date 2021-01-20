Футболист Динамо получил чувственное поздравление от блондинки

Девушка защитника "Динамо" Александра Тымчика Карина Подолян трогательно поздравила своего возлюбленного с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 24 года.

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"Мой Александр Тымчик! Поздравляю тебя с днем рождения. Ты моя опора, моя поддержка, моя гордость, и я благодарю твоих родителей и Вселенную за то, что ты у меня есть. Крепкого здоровья тебе, и будь у меня самым счастливым", – написала Карина в Instagram

"Большое спасибо! Люююю", – ответил на поздравления Тымчик

Пожелание крепкого здоровья футболисту особенно актуально с учетом проблем, с которыми он столкнулся во второй половине прошлого года. Напомним, Тымчик начинал сезон игроком основы "Динамо", но затем получил травму, из-за которой пропустил всю осеннюю часть.

В ноябре в Барселоне Тымчику сделали операцию на сухожилии приводящих мышц бедра. Только на днях он вернулся в основную группу "Динамо".

Добавим, что во время пребывания в лазарете динамовец Тымчик сделал предложение своей девушке. Карина ответила: "Да".

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