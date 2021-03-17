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Футболист едва не оторвал голову сопернику приемом из карате: жуткое видео

17 марта, 08:51

Александр Трикиша

Арбитр сразу же наказал грубияна красной карточкой

Невероятно грубым фолом ознаменовался поединок чемпионата Турции между "Газиантепом" и "Денизлиспором" (2:0). В начале второго тайма игрок гостевой команды Озер Оздемир с нарушением правил остановил Жуниора Мораиса, едва не сломав ему шею.

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Мораис на левом фланге пытался принять мяч на грудь после длинной передачи из центра, в этот момент Оздемир пошел на перехват с прямой ногой на уровне головы соперника и врезал ему в шею. Бразилец от такого удара сразу же рухнул на газон, попытался встать, но не смог.

Подбежавшие к нему партнеры схватились за головы и начали звать врачей, а рефери тут же выписал грубияну красную карточку. Впрочем, повреждение Мораиса оказалось не таким страшным, ведь после оказания медицинской помощи футболист продолжил игру и отыграл до финального свистка.

Ранее мы писали, что вратаря "вырубили" во время матча, чуть не оторвав голову: футболиста уносили без сознания. Матч "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" в чемпионате Англии остановили на 14 минут. Все находились в шоке.

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Источник: Сегодня|Спорт

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